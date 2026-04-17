ABCテレビで放送される俳優の東出昌大の冠番組『東出昌大の野営デトックス』（5月4日スタート全4回月曜深夜0：00〜0：30）にプロレスラーのフワちゃんが出演することが決定した。【番組カット】いい笑顔！山の中を歩く東出昌大＆フワちゃんABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6 弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ