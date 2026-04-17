根室市で大規模な野火火災が発生し現在も消火活動が続いています。きのう午後7時時点で400ヘクタールに燃え広がり、自衛隊も出動。避難指示も出されています。 視聴者「やばいわこれ…」黒煙がのぼり、広い範囲で草が燃えています。消火活動が続いているのは、根室市珸瑤瑁1丁目の草地です。きのう午後1時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。道によりますときのう午後7時時点で、火災は草地400