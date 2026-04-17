池山監督は表情豊かに選手の背中を押している（C）産経新聞社ヤクルトが快進撃を続けている。ヤクルトは4月16日に行われたDeNA戦（神宮）に2−0と勝利。今季2度目の4連勝、貯金を最多の8とし、首位をがっちりキープしている。【動画】先発の松本はデュプランティエから鮮やかにヒットを放った指揮官の策がずばりはまった。「8番・投手」として起用した松本健吾が2回二死一塁の場面、相手先発のジョン・ディプランティエから