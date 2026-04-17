【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、中山競馬場で皐月賞（G1）が行われる。有力馬の一頭であるリアライズシリウスを送り出すのが、手塚貴久調教師だ。1964年9月生まれの現在61歳。父は足利で活躍した元調教師・手塚佳彦氏で、長男の貴徳氏はこの春にデビューした新人調教師。競馬一家の中心を担う存在である。これまでにJRA・G1を10勝。初制覇までは開業から13年を要したが、直近8年ではフィエールマンの天皇賞・春連覇