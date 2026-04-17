国内女子ゴルフツアー、ＫＫＴ杯バンテリン・レディースの開幕を翌日に控えた１６日、会場となる熊本県菊陽町の熊本空港ＣＣでプロアマ戦が行われた。２０１６年４月１６日未明に起きた熊本地震の「本震」から１０年。節目の大会で、地元出身のプロたちが盛り上げを誓った。荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝は玉名市出身で、コースには「当時から年に３回はきていた」という。自身は大きな被害を受けなかったという一方「すごくいい