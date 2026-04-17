「ミスヤングチャンピオン2026」のエントリー者のお披露目会が16日、都内で行われた。この日は22人中18人が参加し、水着姿で自己アピールを行った。日本とオランダのハーフの高泉ニーナ（18）はモデルになるために昨年ドイツから来日。「もっと日本の魅力を発信していきたい」と意気込んだ。高校の社会科教員免許を持つ藤崎恋（年齢非公表）は膝を負傷し、松葉づえ姿で登場。「絶対に諦めたくなかった」と気迫を見せた。