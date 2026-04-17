小泉防衛相に要望書を手渡す黒岩知事（右）＝１６日、国会内林野火災による延焼拡大で甚大な被害が相次いでいることを受け、黒岩祐治知事は１６日、小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）と国会内で面会し、高い消火能力を誇る自衛隊ヘリコプターによる早期活動が可能となるよう派遣要請の要件緩和を求めた。自衛隊法では、防衛省が「事態やむを得ないと認める場合」に派遣できるとしており、「緊急性」「公共性」「非代替性」