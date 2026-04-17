◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）またしても緊迫した接戦になった。ベンチの阿部監督は動じず冷静だった。初回に３点先制し、追い上げられるも４―３で勝利。昨年から甲子園での阪神戦は異例の１０試合連続１点差となり「いやもう、想定内ですね」と、涼しい顔で振り返った。先発・田中将から継投した７回以降は田中瑛、大勢、マルティネスの勝利の方程式で無失点リレー。敵地で２連勝を飾った。１４日