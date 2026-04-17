◆米大リーグブルワーズ２―１ブルージェイズ（１６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後初めての一塁スタメンだったが、４打数無安打で２試合連続ノーヒットに終わった。打率はついに２割ちょうどまで低下した。この日は中飛、空振り三振、遊ゴロ、遊