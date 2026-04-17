◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）ダルベックの初回の左越え先制３ランは高めの甘い変化球をドンピシャのタイミングで振り抜いた。１死一、二塁、阪神・ルーカスがフルカウントのボールを投げられない状況で、４番の仕事を果たした。本塁打以上に内容が濃かったのが２、３打席目だ。３回１死一塁では変化球を中前にはじき返した。本塁打の後の打席でも大振りにならずコンパクトなスイングだった。５回２