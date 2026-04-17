「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）巨人・ダルベックが自身初の猛打賞で復調の兆しを見せた。初回には相手先発ルーカスの失投を捉え、３号３ランでＧＯ砲。三回には追加点につながる中前打、五回には二塁打を放って勝利に貢献した。雨天中止となった１５日には阿部監督から助言を送られ「下半身の使い方を指導してもらった結果もう少しボールを長く見極めることができた」とうなずいた。