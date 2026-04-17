「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）１７日のヤクルト戦（神宮）で先発する巨人・ウィットリーが、２度のローテ変更も意に介さず自らの役割を全うする。９日の広島戦の雨天中止で則本が１４日の阪神戦に入ったことを受けて、１度目は１６日に変更。さらに１５日の阪神戦が雨で流れ、田中将がスライドしたことによって自身もスライドとなった。「２回なので、ここまでずれたというのは（過去に）ない」と笑うも、中９日