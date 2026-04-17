香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）のチェアマンズスプリントプライズに出走するサトノレーヴ（牡7＝堀）が16日、美浦Wコースで国内最終追いを行った。単走で活気ある動きを披露。直線では馬なりのまま鋭く加速し、ラスト1F11秒1（5F65秒4）をマークした。堀師は「1週前ですが前走後の1本目の追い切りになるので、手応えがある分だけしまいは慎重に伸ばした」と意図を説明。その上で「前進気勢が旺盛で手前変換や走りの