ときめきとやすらぎを同時に叶えるランジェリーが欲しい方へ♡Rosemから春の新作が登場しました。伊藤桃々プロデュースならではの、甘さと大人っぽさを絶妙にミックスしたデザインが魅力。毎日身につけたくなる可愛さと、美しいシルエットを両立した注目コレクションです。 ハート刺繍で叶う甘かわデザイン アイボリー×ブラックの新作は、ハート刺繍を散りばめたシフォン素材に、キャ