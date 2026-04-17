土曜阪神メイン「第31回アンタレスS」の木曜追いが栗東トレセンで行われ、サイモンザナドゥは前日の雨で重馬場となった坂路を軽快なフットワークで駆け上がり、4F55秒2〜1F12秒4をマークした。小林師は「蹄を少し痛めたので追い切りを1日ずらして行ったが、動きに影響はなかった」と報告。G1初挑戦だった前走フェブラリーS（15着）はキャリア初のマイル戦で流れに乗り切れなかった。実績十分の中距離に戻れば反撃必至だ。