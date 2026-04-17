シルクロードS5着ヤブサメ（牡5＝石橋）は武豊とのコンビ継続で京王杯SC（5月2日、東京）。ダービー卿CT11着ジュンブロッサム（牡7＝友道）はエプソムC（5月9日、東京）。【3歳次走】阪神JF6着アルバンヌ（牝＝田中博）はスイートピーS（5月2日、東京）を目標に調整する。