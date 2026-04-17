◇インターリーグブルワーズーブルージェイズ （2026年4月16日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が16日（日本時間17日）、敵地でのブルワーズ戦に「6番・一塁」で先発出場。4打数無安打1三振で2試合連続ノーヒットに終わり、通算打率は・200に落ちた。チームは接戦に敗れて連敗となった。敵地での9連戦中とあり、この日は主砲ゲレロがDHに回り、代わりに岡本が本職の三塁ではなく初めて一塁手で先発