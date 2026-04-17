「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）前向きな言葉とは裏腹に、目は充血し、少し震える声が胸中の悔しさを物語った。４万２６０１人がスタンドを埋めた甲子園球場。阪神・藤川監督が「特別」とライバル心を隠さぬ宿敵・巨人を相手に、２戦連続の惜敗は「伝統の一戦」という舞台の厳しさを改めて感じさせた。苦しい試合展開だった。初回、スライドで先発を託したルーカスが、先頭から２者連続で四球を与えた。過去２戦と