「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）「伝統の一戦」に競り負け、阪神は今季初の連敗でカード負け越しも初となった。３点を先制された直後の初回、佐藤輝明内野手（２７）が田中将からバックスクリーン右へ４号２ラン。３試合ぶりとなる主砲の一発に甲子園は沸いた。２点を追う五回に中野の犠飛で追いすがったが、宿敵にあと１点が届かなかった。高々と舞い上がった白球が、なかなか落ちてこない。どよめきを引き連れな