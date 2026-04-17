元外務大臣の田中眞紀子氏と新潟県出身のジャーナリスト・風間晋氏との対談が3月中旬に東京都内で行われた。田中角栄元総理を父に持つ田中眞紀子氏は角栄氏の外交にも同行。そこで見た政治家・田中角栄氏の覚悟の裏側などを明かした。 ■「眞紀子はどう思う？」父が問い続けた“自分の言葉” 田中角栄元総理の長女・田中眞紀子氏。幼いときから、自分の意見を父から問われ続けてきた。 「両親の教育は非常に大きい。