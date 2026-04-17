中東情勢の悪化が様々な分野に影響を及ぼしている。新潟県小千谷市で行われたニシキゴイの初セリで生産者から聞かれたのも中東情勢の影響を懸念する声だった。 ■“泳ぐ宝石”ニシキゴイの初セリ「春が来たなと」 “泳ぐ宝石”とも言われるニシキゴイ。 小千谷市にあるJA魚沼の錦鯉市場で行われたのは、26年度初めてのニシキゴイのセリだ。 セリには、17の生産者がニシキゴイを出荷。市場の水路に運ばれたニシキゴイを県内