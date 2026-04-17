5月14日の告示まで1カ月を切った新潟県知事選挙に向け、県庁に選挙事務室が設置されました。県選挙管理委員会は広報に力を入れ、若い世代の投票率を向上させたい考えです。 4月16日、県庁に設置された知事選の選挙事務室。 職員10人が常駐し、立候補者の受け付けの準備や啓発活動などの業務にあたります。 前回、知事選の投票率はウイルス禍の影響もあり49．64％と50％を切っていて、県選挙管理委員会は今回SNSなどを活用し、