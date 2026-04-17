まもなく迎える大型連休。心配されるのが交通渋滞です。そこで、高速道路の渋滞の発生を予測する“渋滞予報士”に今年の連休の見込みを聞きました。 渋滞の見込みについて解説してくれるのは、NEXCO東日本の渋滞予報士・田邊臣人さんです。 有給などを組み合わせた場合、最大12日間となる今年の大型連休。この中で渋滞のピークはいつになるでしょうか？ 【NEXCO東日本 交通課田邊臣人 渋滞予報士】 「新潟県内は“サン