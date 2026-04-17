「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）自然と心は穏やかだった。プロ初出場は１点を追う九回、代打で登場した。先頭で守護神・マルティネスと対峙（たいじ）。いきなりの過酷な場面にも、阪神・嶋村の目は生気に満ちていた。「相手が誰であろうと自分のスイングをするだけなので」。３月１１日に支配下を勝ち取った男が、真の一歩を聖地に刻んだ。初球から魅せる。スピンの利いた１５２キロ内角直球を豪快にスイング。た