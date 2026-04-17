「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）白星が遠い。阪神・ルーカスはスタンドへ吸い込まれていく白球を見つめ、ぼうぜんと立ち尽くした。来日後、３試合目の登板となった助っ人は５回７安打４失点。３試合連続で初回に失点を許し、課題を解消できなかった。「初回の入り方という意味で、良い仕事ができていない。自分の中で問題を見つけて取り組んで、初回から投げられるようにしたい」厳しい立ち上がりだった。先頭の