ムード歌謡グループ「純烈」の酒井一圭（50）、白川裕二郎（49）、後上翔太（39）が16日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。グループがピンチに陥った時に励ましてくれた大物芸能人を明かした。2018年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場。しかし約10日後の19年1月11日、メンバーの友井雄亮さんのトラブルが一部週刊誌で報じられ、友井さんが会見でグループ脱