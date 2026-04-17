米プロバスケットボールＮＢＡでプレーする八村塁（レイカーズ）が１５日、オンラインで取材に応じ、１８日（日本時間１９日）に始まるロケッツとのプレーオフ１回戦へ向け「フィジカルが強いチーム。もっとアグレッシブにいけるように頑張っていきたい」と気合を込めた。プレーオフは幼少期から「学校を休んで見ていた」と明かすほど憧れていた舞台。「（日本の）子どもたちも見てくれると思うし、モチベーションになってくれ