鉄人・小橋建太（５９）が自身のプロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（１６日、後楽園ホール）で行われたトップ女子レスラー３人による一戦を絶賛した。１１回目となった今大会のセミメインの３ＷＡＹマッチで?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）、スターダムのワールド王者・上谷沙弥（２９）、センダイガールズ（仙女）のエース・橋本千紘（３３）が激突。上谷とＳａｒｅｅｅがエルボーで激しく打ち合うと、橋本