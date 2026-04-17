【モデルプレス＝2026/04/17】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）より追加キャストが解禁された。【写真】映画「ブルーロック」チームZの宿敵役3人の完璧すぎる実写ビジュアル◆K・綱啓永・樋口幸平、ブルーロック出演決定桁外れな実力者が揃い、圧倒的な得点力を誇る伍号棟最強チームとしてチームZに立ちはだかる“チームV”のメンバーがついに解禁。長身かつ天才的なサッカースキルでチームVの