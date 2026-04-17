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【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30 結果20.7万人 予想21.3万人前回21.8万人（21.9万人から修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（4月）21:30 結果26.7 予想10.0前回18.1 ＊米鉱工業生産（3月）22:15 結果-0.5％ 予想0.1％前回0.7％（0.2％から修正）（前月比） 【発言・ニュース】 ＊米国はイラン合意に６カ月必要 湾岸アラブ諸国お