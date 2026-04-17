◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が甲子園の阪神戦では１６年ぶりの白星となる今季２勝目を挙げた。移籍後初のスライド登板で６回７安打３失点の粘投。初回のボビー・ダルベック内野手（３０）の４７打席ぶりの一発となる先制３ラン、３回のキャベッジの適時打による４点を守り、移籍後初登板となった伝統の一戦で野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて日米通算勝利数を２