右肩痛で離脱していた広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が17日、ファーム・リーグの阪神戦（SGL）で実戦復帰する見通しとなった。複数のファーム首脳陣が16日、明らかにした。関西遠征出発前に由宇球場と大野練習場で調整した平川は「問題ない。（試合が）楽しみです」とし、早期の1軍復帰にも意欲を示した。右肩痛で3軍調整していたドラフト1位・平川が、17日のファーム・リーグ阪神戦（SGL）で17日ぶりに実戦復帰を果た