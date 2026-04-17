17日のDeNA戦に先発する広島・岡本は、初のカード初戦登板を任されて意気込んだ。「カード頭で勝ったらチームも（勢いに）乗れると思うので、しっかり勝っていきたい」先発予定だった9日の巨人戦に加え、翌10日のDeNA戦と2試合連続雨天中止となった影響で一時、救援待機。前回は11日のDeNA戦で救援登板して2回無失点だった。登板間隔が不規則で、難しい調整を強いられたが、「しっかり休めたので体は万全」と強調し、先発