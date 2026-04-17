◇パ・リーグオリックス7―1西武（2026年4月16日京セラD大阪）オリックス・紅林が盟友・宮城へ思いを乗せた3打点で勝利に貢献した。1点劣勢の4回2死一、二塁で、菅井の直球を左中間に運んで決勝の2点適時二塁打。2点リードの8回無死一、三塁でも中堅への適時二塁打でとどめを刺した。左肘の内側側副じん帯損傷で離脱となった宮城と、前日15日に京セラドームで会話したことを明かした正遊撃手。「ケガした夜は泣いたと