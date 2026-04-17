◇パ・リーグオリックス7―1西武（2026年4月16日京セラD大阪）らしさを取り戻し、強気に攻めた。オリックス・寺西が6回5安打1失点の力投で、今季初勝利。21年の最長記録に並ぶ京セラドームでの8連勝をもたらした。「真っすぐで押せて、1点で止められたのでそこは良かった」今季初先発だった3日の日本ハム戦（エスコン）で、4回途中6失点KO。「逃げた感じの勝負になってしまった」と悔恨を残し、岸田監督からも「（気持