１７日・中日戦（甲子園）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が１６日、今季初の本拠地登板に向けて最終調整し、７イニング以上を投げ抜くことをノルマに設定した。「４戦目でやっと放れるので良い投球をしたい。マウンドに最初に上がれるので、初回からリズム良くいきたい」ここまで３試合はビジター球場での登板。今季から７年ぶりに復活したジェット風船をグラウンド上で体験するのは初めてだ。「パンパン割れてうるさ