開催：2026.4.17 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ブルージェイズ] MLBの試合が17日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 3回