北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判で、検察は「発航中止義務を果たしたとは言えない」と指摘し、運航会社社長の桂田精一被告に禁錮５年を求刑しました。（鷲見記者）「桂田被告が釧路地裁に到着しました。一礼をして裁判所の中へ入っていきます」いつものように報道陣の前で一礼した桂田精一被告。（検察）「被告人を禁錮５年に処することが相当である」検察は禁錮５年を求刑。桂田被告の表情が変わることはありません