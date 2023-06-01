◇東都大学野球第2週最終日国学院大3―1立正大（2026年4月16日神宮）3回戦1試合が行われ、国学院大が10季ぶりに1部復帰した立正大に3―1で競り勝ち、2勝1敗で勝ち点2とした。国学院大は藤本士生（しせい）投手（3年）が5安打1失点の完投で3勝目を挙げた。国学院大のエース左腕の藤本が、14日の1安打完封から中1日で好投した。内角を攻めつつ低めの変化球で打ち取る投球術で、8三振を奪う5安打1失点完投で3勝目。昨年まで