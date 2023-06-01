お笑いタレントのまちゃまちゃ（49）が16日、都内で周年ライブ「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭【独身披露宴】」（5月7日、東京・ZeppShinjuku）の取材会を行った。「懲役です」。独特な言葉で30年の芸人人生を振り返った。「芸歴20数年となった時にこれは懲役だなと思った。この吉本興業で同期も相方もいない。自分で歩み寄ったり、気にいられたりしないと仲間ができない。本当にいろいろなことを耐えた。楽しいこともあるけ