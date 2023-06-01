日本代表の森保一監督らを育て、広島の総監督などを務めた今西和男（いまにし・かずお）さんが16日午前0時12分、肺炎のため広島市内の病院で死去した。85歳。広島市出身。葬儀・告別式は17日午前11時から広島市南区大州5の3の22、平安祭典広島東会館で営まれる。喪主は妻・美代（みよ）さん。今西さんは13日に体調を崩して入院し、16日未明に天国へと旅立った。1941年、広島市に生まれ、4歳の時に被爆。ケロイドが残った左脚で