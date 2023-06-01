◇東都大学野球第2週最終日立正大1―3国学院大（2026年4月16日神宮）3回戦1試合が行われ、立正大は初回に1点を先制したが追加点を奪えなかった。開幕から5試合で4本塁打していた立正大のスーパー1年生の高田は、遊撃内野安打1本の4打数1安打に終わった。14日は3打数無安打で2三振だった国学院大・藤本対策は「打席の前に立ってチェンジアップを意識すると思わせつつ、直球を誘導した」と振り返った。1950年以降、同