元フジテレビアナウンサーの永島優美（34）が16日、横浜市内で「アイ工務店」の新CM発表会に出席した。初のCM出演に「最初は緊張しましたが、最後は自然体で臨めたかな」と笑顔を見せた。昨年3月にフジを退社し、フリーに転向。CM出演も含めて「さまざまなジャンルのお仕事をさせていただけて、幅が広がっている」とメリットを実感。今年2月には自身の夢だったフルーツ事業に関する会社も設立した。古巣を巡っては、永島をは