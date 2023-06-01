大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）で5月1日の新弟子検査を経てデビュー予定のリ・ビル・クリストファー（22＝雷部屋）のしこ名が「火雷（ほのいかづち）」に決まったことが16日までに分かった。自ら師匠の雷親方（元小結・垣添）に「これでいきます。お願いします！」と直談判して承諾された。入門が決まった2月前から考えていた。本名のクリストファーは「キリストを運ぶ者」という意味で「近しい名前がいいなと