ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が恋愛や婚活のリアリティーショーに初参戦する。28日スタートの同局「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）で、経営者の中野綾香氏（34）とモデルの徳本夏恵（27）と共に、30日間で結婚相手を見つけていく。ハイスペックな男性30人から限られた情報を頼りに会ってみたい1人を選んでデート。翌日以降も関係を継続するか、別の男性にするかの選択を30日後の“結婚式”に向けて毎日繰り返す