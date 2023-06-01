ウクライナ侵略を続けるロシアで詐欺犯罪が社会問題化している。被害は軍事作戦に参加する兵士の家族にも広がり、作戦参加の意欲をそぎかねない。プーチン政権は批判の矛先が政権に向かわないよう対策に躍起になっている。「父親はローンを組もうとしていた。手続きに必要なアプリを携帯電話に入れてほしい」軍事作戦で父親を失った、露中部チェリャビンスク州の少年（１７）のもとに昨年、電話がかかってきた。少年が指示に