大相撲春巡業は16日、横浜市で行われ、アレルギー性鼻炎で休場していた幕内・藤青雲（28＝藤島部屋）が合流した。鼻の内部で曲がっていた軟骨を削る手術を先月31日に受け「寝付きも悪くて、目覚めも良くなかった。今はスッキリです。全然違う」と元気な姿を見せた。ぶつかり稽古などで汗を流し、今後は申し合いにも参加する予定だ。新入幕の春場所は2桁勝利で敢闘賞を獲得。「感覚を取り戻しながらやっていく」と意気込んだ