元運輸相の藤井孝男（ふじい・たかお）氏が１３日、急性心筋梗塞（こうそく）のため東京都内の自宅で死去した。８３歳だった。通夜・葬儀は親族のみで済ませた。後日お別れの会を開く予定。喪主は妻、南七子（ななこ）さん。１９８１年の参院補選岐阜選挙区に自民党から出馬して初当選。参院４期、衆院５期を務め、運輸相、大蔵政務次官、衆院予算委員長などを歴任した。郵政民営化に反発して離党した後、２度の復党を経て、２