お笑いタレントのまちゃまちゃ（49）が16日、都内で周年ライブ「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭【独身披露宴】」（5月7日、東京・ZeppShinjuku）の取材会を行った。「同期も相方もおらず、30年間頑張ってきた自分へのご褒美」と開催への意気込みを語った。当日は50歳の誕生日で親交のある綾小路翔（49）らが所属する「氣志團」らがゲストとして駆けつける。綾小路とは千葉県君津市立周西（すさい）中学校の同級生で、生まれた病