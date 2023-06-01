アメリカ・ホワイトハウスの敷地内に侵入しようとした男が拘束されました。シークレットサービスによりますと16日正午まえ、男がホワイトハウス北側の敷地内に入ろうとしたところを、警戒に当たっていたシークレットサービスに取り押さえられました。男を拘束する際、もみあいになり職員の1人が軽いけがをしたということです。当時ホワイトハウスにはトランプ大統領が滞在していましたが影響はありませんでした。拘束された男の動